القاهرة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسدانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات .وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية.وشددت الخارجية في بيانها على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف .// انتهى //15:20ت م0067