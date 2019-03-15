الطائف 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية تشمل مكة المكرمة ، والطائف ، ورابغ ، والكامل ، والجموم ، والليث ، والقنفذة ، والشعيبة ، والطريق الواصل إلى جازان.وأفادت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً .// انتهى //15:23ت م0068