تبوك 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، عدد 28 من المرشحين والمرشحات لجائزة التميز في نسختها العاشرة وفق المقاعد المخصصة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ، حسب أعلى الدرجات للمعدل العام للتقييم المكتبي للملفات ودرجات المقابلات والزيارات الميدانية.وأوضح مدير مركز التميز بتعليم تبوك الدكتور خالد العنزي أن الإدارة بجميع قياداتها تعتز بجميع المتقدمين والمتقدمات لجائزة التعليم للتميز بدورتها العاشرة والذين بلغ عددهم (533) مشاركاً ومشاركة، مثمناً جهود (88) مرشحاً ومرشحة ممن استمروا لاستكمال ملفاتهم, مضيفاً أن الإدارة بتعليم تبوك ستنظم احتفاءً بجميع المرشحين الذين استكملوا ملفاتهم.// انتهى //15:41ت م0073