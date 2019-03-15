حضرموت 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 302 سلة غذائية تزن 22 طنًا و348 كيلو غرام ، للمعاقين والمكفوفين في مديرية تريم بمحافظة حضرموت يستفيد منها عدد 1,812 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.// انتهى //15:42ت م0074