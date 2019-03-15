الدمام 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساختتمت فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الأول لجوالة المملكة ودول الخليج أمس، والذي تنظمه واستضافته جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للكشافة، وذلك في المركز الترفيهي التابع للجامعة بشاطئ نصف القمر.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن مشاركة الطلاب في الملتقى في أيامه الخمس وتعلمهم مهارات متعددة سيؤثر على شخصيتهم ويرفع من معنوياتهم بشكل إيجابي ويزرع في نفوسهم الثقة في النفس والاعتماد عليها وهذا ما يشكل تجسيدا لشخصية الطالب, مثمناً مشاركة الفرق الكشفية من دول الخليج ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.من جانبه أوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري أن هذا الملتقى في نسخته الأولى يُعد باكورة لانطلاقة ملتقيات قادمة - بإذن الله - في عدد من جامعات المملكة وذلك لإثراء الحركة الكشفية بين الطلاب والعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع بإذن الله.وأشاد بالأدوار الفعالة للكشافة على الأصعدة كافة سواء المحلية أو العالمية والمشاركات التي أتت ثمارها من خلال تواجد الأفراد عدد من البلدان ومشاركتهم في مواسم الحج والعمرة في المملكة مما كان له الأثر البالغ على تجربة الطالب الكشفية وتأثيرها على نفسه بما يعود بالنفع, إلى جانب الرحلات التطوعية والخدمية والمجتمعية التي يقوم بها الافراد في دول العالم، مضيفاً أنه شارك ٢٠٠ طالب يمثلون الجامعات والكليات الحكومية والأهلية المحلية والخليجية والذين قدمت لهم تجارب وصور مجدولة على مدى أيام الملتقى الخمس.// انتهى //15:50ت م0075