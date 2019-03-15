الأحساء 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساختتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" أمس, دورة الإرشاد السياحي التي قدمها المدرب خالد الخفاجي، بحضور ١٩ متدرباً من الجنسين, وذلك في فندق مكان في مدينة المبرز بالهفوف.وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أهمية دورة المرشد السياحي والتي تسهم في تعريف السياح بأهم معالم الوجهة السياحية وثقافة البلاد.وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى لتأهيل المرشدين السياحيين من خلال إقامة الدورات التدريبية في مختلف مناطق المملكة، وتنظيم المنتديات الخاصة بمهنة المرشد السياحي، مبيناً أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أعلنت عن إطلاق برامج تدريبية حديثة في 14 مدينة لتأهيل المرشدين السياحيين الجدد وفق أفضل المعايير الدولية بمجال الإرشاد السياحي، مستهدفةً الشباب والشابات المتخرجين من تخصصات 11 لغة أجنبية معتمدة دولياً تتمثل في اللغة الهندية، الصينية، الماندرين، البرتغالية، البنغالية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الى جانب الروسية والماليزية.// انتهى //15:52ت م0076