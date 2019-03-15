جدة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مسلمين أبرياء كانوا يؤدون صلاة الجمعة يوم 15 مارس 2019، في مسجدي النور وليندوود في مدينة كريست تشورش في نيوزيلندا، وهو الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 40 مسلمًا وخلَّف جرحى آخرين كُثر.وقال العثيمين : إن هذه الجريمة الوحشية صدمت جميع المسلمين في أنحاء العالم كافة وألمت مشاعرهم، ومثلت تحذيرا آخر من الأخطار الجلية التي تمثلها الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا.وتوقع العثيمين إنزال أشد العقوبات على القاتل، داعيا السلطات النيوزيلندية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في هذا الاعتداء الآثم ، حاثا الحكومة النيوزيلندية على توفير حماية أكبر للجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في البلاد.// انتهى //15:54ت م0077