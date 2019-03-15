الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق , معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي نقل لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، كما نقل مباركتهما - أيدهما الله - بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتمنياتهما لها وللشعب العراقي بمزيد من التقدم والرخاء.وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار حرص قيادة المملكة على تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتقوية العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة خصوصاً الجانب التجاري والاقتصادي مشدداً على أهمية مساهمة الشركات السعودية في دعم المشروعات التنموية في العراق, مضيفاً أن منفذ جديدة عرعر سيفتتح قبل نهاية هذا العام حسب الخطة المحددة وسيشكل إضافة كبيرة ونقلة نوعية في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.ورأس معال وزير التجارة والاستثمار وفداً حكومياً رفيع المستوى في زيارة لجمهورية العراق الشقيقة يضم معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان, ومعالي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، وعدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية.واجتمع الدكتور القصبي والوفد المرافق خلال الزيارة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ومعالي نائب رئيس محلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي, وثامر الغضبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور محمد هشام عبدالحميد، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي، ومعالي مستشار محلس الوزراء وأمين مجلس التنسيق الدكتور معدي العلاق، ومعالي رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي.وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث سبل تطوير التبادل التجاري والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والتحضير لاجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي سيعقد في العراق في بداية شهر ابريل، وبحث أولويات المرحلة القادمة, فيما التقى جميع المسؤولين من الوفد السعودي بنظرائهم لبحث الموضوعات الخاصة بهم.وضم الوفد المرافق لمعالي وزير التجارة والاستثمار، ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق أرتفع بنسبة 25 في المائة خلال العام 2018 ليصل إلى 1،142 مليار دولار.// انتهى //15:58ت م0079