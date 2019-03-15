لندن 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسهبط سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل عملات منافسة، حيث سجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر وذلك بنسبة 0.2 % إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي خلال الأسبوع القادم ليبحث رفع أسعار الفائدة المصرفية .وحسب البيانات الأسبوعية، فان العملة الأميركية تتجه الآن للتراجع بنسبة 0.7 % وذلك في أكبر هبوط لها منذ أوائل ديسمبر الماضي .//انتهى//16:02ت م0080