اقتصادي / الدولار الأمريكي يسجل أكبر انخفاض أسبوعي خلال 3 أشهر
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
لندن 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
هبط سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل عملات منافسة، حيث سجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر وذلك بنسبة 0.2 % إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي خلال الأسبوع القادم ليبحث رفع أسعار الفائدة المصرفية .
وحسب البيانات الأسبوعية، فان العملة الأميركية تتجه الآن للتراجع بنسبة 0.7 % وذلك في أكبر هبوط لها منذ أوائل ديسمبر الماضي .
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16:02ت م
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