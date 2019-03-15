الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسوصف سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، العاصمة " الرياض " بالمنارة الثقافية العربية الرائدة.وأشاد السفير الصباح في تصريح صحفي على هامش انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 بما رآه في المعرض من تنوع ومشاركة عربية واسعة تدلل على مكانة المعرض في المنطقة،غير أن توظيف التقنية في المعرض يدلل على الاهتمام بأن يكون المعرض على أكمل وجه.وأثنى على الجهود الطيبة التي يبذلها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ،التي كان لها الأثر الفاعل على الساحة الثقافية في المملكة .وقال السفير الصباح :" إن المشاركة الكويتية في معرض الرياض الدولي للكتاب مميزة حيث شاهدنا التنوع في ما يتم تقديمه سواء من المؤسسات الحكومية المشاركة أو من دور النشر أو المكتبات " ، مفيداً أن نشر الفكر والمواد المطبوعة الكويتية التاريخية والتراثية والثقافية والفكرية في جميع المجالات يبرز الوجه المشرق للكويت ويوصل الصورة الواضحة للتاريخ والتراث والفكر الكويتي ".وبين سفير دولة الكويت لدى المملكة، أن الثقافة والفن بجميع أشكاله تشكل جسرا متينا للتواصل بين الشعوب عامة وبين الشعبين الشقيقين السعودي والكويتي بما يحملانه من ثقافة مشتركة ،فضلاً عن كونها أرض جيدة للوصول للجمهور في المملكة .// انتهى //16:13ت م0081