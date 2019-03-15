لندن 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها بعد ورود أنباء عن شن نظام الأسد ضربات جوّية في إدلب راح ضحيتها 15 شخص على الأقل .ووصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت الهجمات في بيان اليوم ، بأنها جزء من زيادة مقلقة في العنف"، داعياً جميع الأطراف في إدلب إلى إحترام إتفاق وقف إطلاق النار والإلتزام بحماية المدنيين .// انتهى //16:18ت م0082