عام / بريطانيا تعرب عن قلقها بعد ورود أنباء عن شن نظام الأسد ضربات جوّية في إدلب
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
لندن 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها بعد ورود أنباء عن شن نظام الأسد ضربات جوّية في إدلب راح ضحيتها 15 شخص على الأقل .
ووصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت الهجمات في بيان اليوم ، بأنها جزء من زيادة مقلقة في العنف"، داعياً جميع الأطراف في إدلب إلى إحترام إتفاق وقف إطلاق النار والإلتزام بحماية المدنيين .
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16:18ت م
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