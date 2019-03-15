بيروت 08 رجب 1440هـ الموافق 15 مارس 2019م واسدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاند، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم، وقوف لبنان إلى جانب نيوزيلاندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين علىأراضيها.وأعرب البيان عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل .// انتهى //16:35ت م0084