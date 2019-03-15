القدس المحتلة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدين في نيوزيلندا، اليوم، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من المصلين الآمنين، واصفاً هذا العمل بالإجرامي والمروع والبشع.وطالب الرئيس عباس جميع دول العالم الوقوف في وجه هذا الإرهاب الأسود، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية وبخاصة ضد الأجانب، مؤكداً إدانته واستنكاره لكل أشكال الإرهاب الموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته.// انتهى //16:55ت م0086