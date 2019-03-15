الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساستطاع الرائد أن يحقق انتصاراً مهماً من أمام الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.وسجل الرائد هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه أحمد حمودان عند الدقيقة 41، وبهذا الفوز يصل الرائد إلى 28 نقطة في المركز العاشر ، في المقابل ازدادت أوضاع الباطن صعوبة بهذه الخسارة حيث يحتل المرتبة الـ 13 بـ 22 نقطة .// انتهى //18:02ت م0101