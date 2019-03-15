لندن 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأعربت ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية عن حزنها البالغ للعمل الإرهابي بإطلاق الرصاص في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا اليوم في هجوم أسفر عن سقوط 49 قتيلا على الأقل.وقالت الملكة إليزابيث في تصريح صحفي : // إنني أشعر بالحزن البالغ للأحداث المروعة في كرايستشيرش اليوم، ونقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم // ، مشيدة بما قدمته خدمات الطوارئ والمتطوعين في نيوزيلندا من دعم لجرحى الحادث .// انتهى //18:03ت م0102