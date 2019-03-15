الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسيقوم ركن أبطال الحصالة المقام في معرض الرياض الدولي للكتاب، 2019 بتعليم الأطفال طريقة الادخار وتدريبهم عليه من خلال الرسم وتلوين خطوات الادخار، حيث يأتي الركن تحت شعار ( استثمارك في الادخار).وأوضحت مشرفة الركن نوف أبوثنين أن ركن الحصالة مبادرة تهدف إلى نشر الوعي المادي وتعويد الطفل على الاقتصاد من خلال عدة أمور منها عدم التبذير في مصروفه اليوم، وادخار جزء منه، وتعويده على عدم شراء كل ما يريده، وتشجيعه على طلب الخصومات من المحلات التجارية، إضافة لاستعمال الحصالة لجمع المال الزائد لتكون وسيلته للادخار.ويحفل ركن أبطال الحصالة بفعاليات متنوعة منها: الرسم والتلوين، كما يقدم للأطفال حصالات تحفيزاً، وتعزيزاً لثقافة الادخار.// انتهى //18:05ت م0105