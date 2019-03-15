إسلام آباد 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.29% أي ما يعادل 501 نقطة، وأقفل عند مستوى 38306 نقاط.وبلغ حجم التداول 100362350 سهماً نفذت في 342 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 61 شركة فقط، فيما تراجعت قيمة أسهم 249 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.واستحوذت أسهم القطاع المصرفي وشركات الطاقة وإمدادات الكهرباء والإسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:07ت م0106