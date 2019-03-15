الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واستشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، بجناح يتضمن آخر الإصدارات التي تعنى الأمانة العامة بإصدارها حول العمل الخليجي المشترك.وحرصت الأمانة العامة خلال مشاركتها على مواكبة التطورات التقنية وفتح منصات تواصل جديدة مع الجمهور، بإبراز الدور الذي تقو م به بمشاركتها بهذا الجناح، والأهداف التي ترمي إليها للخروج, بمشاركة فاعلة في معارض الكتب التي تقام في دول المجلس بتوجيه مباشر من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.ويسلط الجناح الضوء على أهم القرارات التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي وإظهار الوجه الحضاري المشرق لدول مجلس التعاون.وحظي جناح الأمانة العامة بزيارة العديد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي في دول المجلس، قدم القائمون على الجناح المعلومات والبيانات التي تجيب على تساؤلاتهم واهتماماتهم.يذكر أن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 انطلقت ، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الأربعاء الماضي تحت عنوان (الكتاب بوابة المستقبل) بمشاركة أكثر من 913 داراً للنشر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية.ويبلغ عدد الجهات المشاركة معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 ، بحسب الدول 30 دولة عربية وأجنبية، توزعت نسبها كالتالي الدول العربية 62% والسعودية 33% والأجنبية 5% ، وبلغ عدد المؤلفين المتقدمين 267 مؤلفاً منهم 133 مؤلفاً و 134 مؤلفة، وهناك أكثر من 200 فعالية ستعقد على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب منها 62 ندوة ومحاضرة، و 13 جلسة ضمن برامج المجلس الثقافي، بالإضافة إلى 4 عروض مسرحية للكبار و 8 أركان أساسية للطفل و 18 فيلماً قصيراً يعرض لمدة ساعة يومياً من الأفلام السعودية القصيرة.// انتهى //18:08ت م0107