الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهتين بارزتين هما برشلونة الإسباني ضد مانشستر يونايتد الانجليزي وأياكس الهولندي أمام يوفنتوس الإيطالي .وسيلتقي ليفربول الانجليزي وصيف البطل في 2018 مع نادي بورتو البرتغالي فيما ستكون آخر المواجهات انجليزية خالصة بلقاء مانشستر سيتي وتوتنهام.وستكون المواجهتان بين برشلونة ومانشستر يونايتد من جهة، وأياكس-يوفنتوس من جهة أخرى، أقوى مواجهات الدور ربع النهائي لمنافسة دوري أبطال أوروبا.وسيستعيد برشلونة ومانشستر يونايتد ذكريات نهائي نسختي 2009 و2011 حين خرج النادي الكاتالوني منتصرا 2-صفر و3-1 على التوالي.من جانبه، يصطدم يوفنتوس بشبان أياكس الهولندي الذين حققوا مفاجأة مدوية بتجريد ريال مدريد من اللقب باكتساحه 4-1 في معقله بعد أن خسروا ذهاباً في أمستردام 1-2.وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا يومي 9 و10 أبريل المقبل، فيما ستقام مباريات الإياب يومي 16 و17 من ذات الشهر.//انتهى //18:08ت م0108