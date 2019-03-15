الدمام 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسشهد مهرجان التسوق، الذي أطلقته غرفة الشرقية أمس ، ويستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري ، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الشرقية 2019م، إقبالاً لافتًا من قِبل الزوار للاستمتاع بفعاليات اليوم الأول للمهرجان في مجمعات متنوعة في المنطقة.وحظي اليوم الأول للمهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة التي أدخلت البهجة والسرور وجاءت ممتعة ومشوقة لجميع أفراد العائلة لاسيما الأطفال، الذين استمتعوا بعروض المسرح المُسلية والتعليمية في الوقت نفسه، وكذلك بالعروض التراثية، التي عبّرت بشكل كبير عن أصالة وعراقة المنطقة الشرقية وقدّمتها على النحو الذي يليق بها وبمكانتها الحديثة والتاريخية، فكان مجُسد ميناء دارين مقصدًا أوليًا للزوار، الذين حرصوا على تعريف أبنائهم وبناتهم بالمكانة التاريخية التي كان يحتلها الميناء قديمًا، وكذلك العروض ثلاثية الأبعاد وغيرها من الفعاليات المشوقة والممتعة لجميع أفراد الأسرة.وشهدت المنطقة الشرقية منذ انطلاق اللحظات الأولى لموسم الشرقية وفودًا من مختلف أنحاء المملكة للاستمتاع بأجواء المنطقة الربيعية، وكذلك بكم العروض المصاحبة لموسم الشرقية، وهو ما ينعكس على الحركة السياحية في المنطقة وتنشيط حركة السوق في مختلف أرجاء المنطقة، وإطلاق قدراتها على الجذب السياحي وخصوصاً امتلاكها المقومات التي تؤهلها لأن تكون المقصد الأول للراغبين في الاستمتاع والتسوق.// انتهى //18:30ت م0112