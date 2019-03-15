الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأدان مجلس الشورى الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف المصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة بمدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزلندا، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.وشدد مجلس الشورى - في بيان أصدره اليوم - على ضرورة أن تعمل دول العالم متكاتفةً على مكافحة الإرهاب ووأد جذوره تمويلاً وفكراً أياً كان مصدره أو خلفيته الدينية أو الثقافية؛ داعياً إلى الإسراع لتجريم الخطابات العنصرية و اتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الأمم المتحدة و برلمانات الدول لتجريم خطاب الكراهية ضد الإسلام و المسلمين وتصنيفه بإنه من أعمال الإرهاب تحقيقاً لسلام يحفظ للإنسان دمه وماله.وأكد المجلس أن تنامي ظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) وتغذيتها في العالم الغربي من خلال وسائل الإعلام وبعض المثقفين الغربيين وأحزاب اليمين المتطرف في الكثير من الدول الغربية قد يسهم في زرع أفكار متطرفة تجاه المسلمين ويعزز من الشعور العدائي تجاههم مما قد يحمل الموتورين إلى تبني الأعمال الإرهابية.وطالب المجلس الاتحاد البرلماني الدولي بصفته مظلة جامعة للبرلمانات العالمية إلى تبني قرار محكم يكبح من ظاهرة كراهية الإسلام ، وينمي الحس الإنساني لدى مختلف الشعوب والأعراق والديانات.وقدم مجلس الشورى - في ختام بيانه - العزاء والمواساة لذوي الضحايا من مختلف الجنسيات وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق سائلاً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //19:26ت م0132