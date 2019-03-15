تونس 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب تحت شعار " المحاماة وحماية قضايا الأمة وتحقيق العدالة " ، بمشاركة أكثر من ألف محام من مختلف الدول العربية .وأفاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين في كلمته الافتتاحية، أن الهدف من تنظيم المؤتمر قبل انعقاد القمة العربية المقررة في تونس هو رفع توصيات إلى القمة تتعلق بالحروب والصراعات في بعض الدول العربية .وقال إن الأمل معقود على المحامين العرب لوضع خارطة طريق تنبع من نبذ الخلافات وتوحيد الجهود والنظـرة الحكيمة ووضع الأسس لعمل الإصلاحات.// انتهى //19:31ت م0133