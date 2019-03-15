الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7 / 7 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية : -أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة ( 2788883 ) مخالفاً، منهم ( 2173691 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و( 426826 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 188366 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 47437 ) شخصاً، ( 50 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 47 % ) إثيوبيو الجنسية، و( 3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 1980 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 3497 ) شخصاً.رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 1145 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 1110 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 35 ) سعودياً.خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 11284 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 9529 ) رجلاً، و ( 1755 ) امرأة.سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 419874 ) مخالفاً، وإحالة ( 380767 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 475179 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 703995 ) مخالفاً.// للصحف فقط // // انتهى //19:32ت م0134