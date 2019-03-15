الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واستزين رواق معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 م، الذي انطلقت فعالياته مؤخرا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، صور ولوحات لعناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة للمملكة بمنظمة اليونسكو.وتتضمن الجدارية الشهادات المعتمدة من منظمة اليونسكو وشرحاً عنها وهي ( فن المزمار، القهوة العربية، المجلس، القط العسيري، العرضة السعودية" العرضة النجدية"، الصقارة "البيزرة" ).وتعد الصقارة "البيزرة" ضمن القائمة التمثيلية لتراث الثقافي غير المادي للبشرية واليونسكو حصلت على شهادة تسجيلها 2012م، وهي تربية الصقور وتدريبها على فنون القنص والصيد وتعتمد على الصبر وعدم التسرع وتستغرق عملية التدريب من 30 إلى 40 يوماً.ودخلت العرضة السعودية " العرضة النجدية " ضمن القائمة التمثيلية لتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو، وتعد من أبرز فنون الأداء في المملكة، وهي فن يجمع بين الشعر واللعب بالسيف وقرع الطبول، وحصلت على شهادة تسجيلها 2015م.كما سجلت القهوة العربية الثقافي ضمن القائمة التمثيلية لتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو عام 2015م، هي عبارة عن أكثر مشروب أهمية وانتشار منذ مئات السنين في المجتمعات العربية عامة ولها عاداتها وتقاليدها الخاصة.ويأتي المجلس ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي المسجل في منظمة اليونسكو عام 2015م، وهو مكان مخصص لإقامة الفعاليات الاجتماعية والتواصل بين الناس بشكل عام، وهو يجسد إرثاً ثقافياً وقيماً مثل استقبال الضيوف وإكرامهم، ويناقشون فيه قضايا اجتماعية وأحداث مختلفة.ويعد فن المزمار الذي سجل ضمن قائمة التمثيلية لتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو عام 2016م، أحد أشهر فنون الأداء بمنطقة الحجاز، يغلب على فن المزمار الحماسة عبر الأهازيج والمهارة في اللعب بالعصا على قرع ايقاعات جميلة.وآخر ما سجل ضمن قائمة التمثيلية لتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو القط العسيري عام 2017م، وهو فن تقليدي متوارث لزخرفة وتزيين جدران المنازل الداخلية في منطقة عسير، وتقوم فيه نساء المنطقة بتزيين جدران منازلهن الداخلية بمجموعة من الخطوط المتوازية عامودياً وأفقياً.// انتهى //19:33ت م0135