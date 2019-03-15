ثقافي / 6 مواقع للنقل الترددي إلى معرض الرياض الدولي للكتاب يومياً
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
أطلقت وزارة الإعلام خدمة النقل الترددي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019، من 6 مواقع في مدينة الرياض لتسهيل تنقل زار المعرض، وتقليل الزحام للطرق المؤدية للمعرض وانسيابية حركة المرور، وتسهيلاً لتنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بواقع 4 رحلات يومياً، إذ تنطلق رحلة كل ساعتين، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.
وحددت الوزارة ٦ مواقع للتحرك من إلى المعرض، وهي : حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية، وأسواق غرناطة مخرج 9، وأسواق السلام مخرج 27، وحديقة البجيري في الدرعية التاريخية.
ويحتوي الباص على نظام إرشاد سياحي إلكتروني يتكون من ٨ لغات، ونظام عرض مسرحي وصوتي متكامل بالدورين العلوي والسفلي، وإذاعة داخلية للتحدث والتنويه للضيوف، و٣ شاشات عرض خارجية.
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19:34ت م
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