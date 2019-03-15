الصياهد 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسقالت سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور إن "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يقدم صورة طبيعية لثقافة السعودية وتراثها، وما شاهدته من فعاليات وعروض ضخمة جعلتنا نتوقف كثيرًا لكي نستغل وجودنا لمعرفة الكثير عن الثقافة السعودية، ومن الصعب أن أحدد أفضل فعالية؛ لأن جميعها رائعة ومبهرة، وسأكرر زيارتي في قادم الأيام ولاسيما الأجواء هنا لا تمل ".جاء ذلك خلال زيارتها لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية للمرة الأولى، حيث حرصت على متابعة أشواط سباقات الهجن الختامية في ميدان الملك عبد العزيز للهجن.وأكدت أن سباقات الهجن من أهم المسابقات لديها وقالت "جميلة جميع تجاربي عندما أحضر منافسات سباق الهجن، لأن شدة الحماس فيها عالية جداً، وتحديدًا عندما يكون ملاكها بجوارها وهم على متن سياراتهم الخاصة ويهتفون لها لكي تنطلق بشكل أسرع لتنزع المركز الأول في ختام السباق".الجدير بالذكر أن سباقات أشواط الهجن الختامية مستمرة حتى الثالث والعشرين من مارس الجاري، وتقام على فترتين صباحية ومسائية.// انتهى //19:42ت م0140