جدة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسانطلق أمس ملتقى مستقبل التوظيف في التقنية بتنظيم من كلية علوم وهندسة الحاسب بقاعة الجوهرة بالفيصلية بجامعة جدة ، بحضورمعالي مديرجامعة جدة الدكتورعدنان الحميدان, ووكلاء وقيادات الجامعة, وعدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة.وأوضح عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الدكتورمحمد القرني أن الهدف من عقد هذا الملتقى هو تعريف الطلاب والطالبات على مختلف الفرص الوظيفية في مجال التقنية والمعلومات وتنمية مهاراتهم وتوجيه اهتماماتهم في كيفية الالتحاق بها وبما يتفق وسوق العمل، مشيراً إلى أهمية التخصصات النوعية الجديدة في كلية علوم وهندسة الحاسب التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتلبي احتياج سوق العمل ومتطلبات المرحلة, مؤكداً أن هذا اللقاء سيكون ملتقى سنوي لجميع طلاب وطالبات جامعة جدة.من جهة أخرى , جرى توقيع سبع مذكرات تفاهم بين كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة.وفي ختام اللقاء كرّم معالي مدير جامعة جدة الرعاة والمشاركين في اللقاء ، كما قام بتكريم فريق العمل المشارك في تنظيم وإعداد اللقاء وتطوير التخصصات الجديدة بكلية علوم وهندسة الحاسب بشطريها الطلاب والطالبات ومركز تقنية المعلومات.// انتهى //19:54ت م0142