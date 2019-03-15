ظهران الجنوب 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأطلقت صحة عسير بالتعاون بلدية ظهران الجنوب اليوم, حملة "أمش 30" بممشى منتزه القو، بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح, ومدير القطاع الصحي محمد آل فرج العسيري, وعدد من رؤساء, ومديري الدوائر الحكومية, حيث يأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع فعاليات المشي وإطلاقها بكل مناطق ومحافظات المملكة.وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض.من جهة أخرى, دُشنت الحملة في كلاً من محافظة سراة عبيدة بحديقة البلدية, ومحافظة الحرجة في ممشى المجمع الحضاري, ومحافظة طريب في حديقة وسط المدينة.// انتهى //19:55ت م0143