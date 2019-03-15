تبوك 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية أمس، فعاليات برنامج " الوعي المعلوماتي والهوية الرقمية " والذي استمر تنفيذه خلال الفصل الدراسي الثاني، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم نجلاء بنت سليمان الشامان, ومساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية سارة الشامان, ومشرفة مراكز مصادر التعلم هدى أبوشامة، وذلك بمقر الابتدائية الخامسة بتبوك.وأفادت أبو شامة أن الوعي المعلوماتي برنامج توعوي يستهدف تنفيذه المدرسة والبيئة المحلية لتوضيح أهمية الأمن المعلوماتي و تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطالبات، بالإضافة إلى تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة الصالحة ، بأساليب مختلفة في إطار القيم التي يمثلها البرنامج وهي الوعي المعلوماتي والولاء للوطن والرقابة الذاتية و المسؤولية الاجتماعية.وأشارت إلى أن البرنامج تضمن تفعيل إقامة الندوات والمحاضرات والدراما التعليمية من خلال كتابة نصوص مسرحية توعوية وتدريب الطالبات على الإلقاء و الحوار، كما جرى تنظيم مسابقات متنوعة وأركان تثقيفية إرشادية شارك في إعدادها وتنفيذها الطالبات وأولياء أمورهن.وأوضحت أن آلية التفعيل تضمنت ثلاثة مراحل وهي مرحلة التهيئة والإعداد, ومرحلة التنفيذ من خلال برنامج الإذاعة المدرسية, وحصص الانتظار والنشاط ومرحلة جمع الإنتاج والتوثيق في منجزات مركز المصادر.// انتهى //20:04ت م0146