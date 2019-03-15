الجزائر 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسدانت الجزائر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا اليوم مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في نيوزيلندا وأدت إلى سقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح.وأكدت في تصريح على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز شريف اليوم إن أعمال الرعب هذه التي ارتكبها متطرفون متعصبون تغذيهم خطابات حاقدة وعنصرية تستوقف جميع الضمائر حول ضرورة عمل موحد يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين في كل المجتمعات لمواجهة أصحاب خطاب وايديولوجية الإقصاء والتمييز والكراهية.وقدمت الجزائر تعازيها لعائلات الضحايا، معربة عن تعاطفها وتضمنها مع عائلات المصابين.// انتهى //21:03ت م0160