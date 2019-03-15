الأمم المتحدة 8 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة إطلاق النار على الأبرياء أثناء صلاتهم بسلام في مسجدين في نيوزيلندا، مقدمًا تعازيه الحارة لأسر الضحايا.وشدد غوتيريش على ضرورة الاتحاد، اليوم وكل يوم، ضد كراهية المسلمين وكل أشكال التعصب والإرهاب.من جانب آخر, أعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، عن الحزن البالغ إزاء الخسارة المروعة في الأرواح الناجمة عن هجومين على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا اليوم.كما أكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي تضامن المفوضية مع شعب وحكومة نيوزيلندا.// انتهى //21:04ت م0162