بوينوس أيريس 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأدانت الأرجنتين بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدين بمدينة كرايتس تشيرش النيوزيلندية وأسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 49 شخصا وإصابة العشرات.وقالت الخارجية الأرجنتينية في بيان إن "جمهورية الأرجنتين تدين بشدة العمل الارهابي الذي ارتكب اليوم بمسجدين بكرايتس تشيرش" و"تقدم تعازيها وتعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب نيوزيلندا وكذا مع أسر الضحايا والجالية المسلمة".وأكد المصدر ذاته أن العنف الارهابي، كالذي حصل اليوم، هجوم على الحرية والتعايش السلمي والاندماج واحترام التعدد، باعتبار كل ذلك محورًا للمجتمعات الديمقراطية.وجددت الحكومة الأرجنتينية، في البيان ذاته، إدانتها الثابتة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته، مبرزة أنها ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي ضد هذه الآفة في إطار القانون الدولي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.// انتهى //21:06ت م0164