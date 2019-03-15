القاهرة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في مسجدين في نيوزيلندا، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيد ومصاب.وقال الرئيس السيسي، إن هذا الهجوم الإرهابي يهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسؤولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.//انتهى//21:06ت م0165