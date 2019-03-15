رام الله 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأصيب 15 فلسطينيًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، اليوم.وذكرت مصادر طبية ومحلية في رام الله أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب الشبان، مما أدى لإصابة 15 منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق حيث جرى تقديم العلاج الميداني لهم.//انتهى //21:17ت م0166