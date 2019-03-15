الخرطوم 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأدانت السودان بأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الفظيعة والغادرة على المصلين في مسجدين بنيوزيلندا وأدت إلى سقوط العشرات من الضحايا بين شهيد وقتيل.ودعت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها المجتمع الدولي لوقفة حازمة وحاسمة تجاه جميع ممارسات الإرهاب والتطرف، ونزعات الاسلام فوبيا وخطاب الكراهية والشعوبية والاستعلاء العنصري والثقافي، وكل ما يهدد التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات والأعراق المختلفة باعتبار تلك الممارسات خطرًا ماحقا على السلم والأمن الدوليين.وطالبت بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والعاجلة وكشف كل أبعاد وجوانب هذه الجريمة البشعة ومن يقف وراءها إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمنع تكرار مثل هذه الجرائم المقيتة وتضمن الاحترام الكامل للأديان وحماية حرية العبادة وتجرم ازدراء العقائد.//انتهى//21:18ت م0168