الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على أهمية الوقاية وأثرها الكبير في تعزيز الصحة حيث تعد أحد الأهداف التي تساعدنا على تحقيق رؤية 2030 ، كما أنها تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع .جاء ذلك خلال مشاركة معاليه وتدشينه اليوم في جامعة الأميرة نورة ،الحملة التوعوية للمشي التي أطلقتها الصحة في كافة مناطق ومحافظات المملكة ، وذلك تحت شعار # امش30وقدم الدكتور الربيعة شكره لكل من شارك في فعالية المشي، مبيناً أن الحملة سوف تقام سنويًا بإذن الله وذلك لتعزيز ثقافة المشي ونظراً للحماس الكبير الذي وجدناه من جميع المشاركين ،لافتاً معاليه النظر إلى أن المشي يساعد على محاربة العديد من الأمراض والمحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل ، كما يساعد على تعزيز الصحة و تحسين المزاج .وأشار إلى ان مشاركة العدد الكبير من الناس بمختلف أعمارهم من كبار سن وصغار ونساء وشباب في هذه الفعالية يعكس تغير وعي المجتمع نحو حياة صحية وسليمه وخالية من الأمراض بإذن الله .// انتهى //21:20ت م0170