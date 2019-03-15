أبها 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسنظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير اليوم، أكبر فعالية للمشي (#امش30 ) في شارع الفن بأبها، حيث شارك في الفعالية المئات من المواطنين والمقيمين " رجالاً ونساءً"، كما صاحب الفعالية عيادات طبية متخصصة لمكافحة السمنة والتوعية عن الغذاء السليم ومكافحة التدخين ، وعربة تغذية متنقلة، وأركان لقياس المؤشرات الحيوية والطول والوزن، ووزع المنظمون المئات من المنشورات الصحية التوعوية والجوائز المختلفة للأطفال والمشاركين .وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز آل شايع أن إطلاق الفعالية التي تهدف الى تعزيز الصحة العامة، جاء تزامناً مع محافظات ومراكز منطقة عسير كأحد أهم خطط وزارة الصحة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، وزرع أهمية رياضة المشي لدى الجميع.وقدم آل شايع شكره للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الفعالية ، مثمناً دور رجال الأمن من شرطة المنطقة وفي مقدمتهم مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي ومرور عسير والدوريات الأمنية الذين كان لهم الأثر الكبير في إنجاح الفعالية.من جانب ذو صلة ، أطلقت صحة بيشة بالتعاون مع بلدية المحافظة اليوم حملة "امش 30" بممشى حديقة الملك عبدالله ، بحضور مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني وعدد من مديري الدوائر الحكومية والقيادات الصحية في المحافظة.وانطلقت الحملة التي شارك فيها أكثر من 700 مشارك من فرق مشاة بيشة للرجال وفرق مشاة بيشة للنساء وفرق الكشافة بتعليم بيشة وفرق صحية اشتملت على أطباء ومثقفون صحيون، وأخصائيو تغذية وممرضون وفرق طوارئ، وصاحبها العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية.// انتهى //21:29ت م0173