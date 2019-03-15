عام / سفير المملكة لدى لبنان يحتفي بالمدير العام للخطوط السعودية
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
بيروت 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019م واس
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في بيروت اليوم مأدبة غداء احتفاء بالمدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق له.
وتأتي زيارة المهندس الجاسر إلى لبنان لرئاسة الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي الذي تستضيفه بيروت.
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