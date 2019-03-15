صبيا 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا غداً، دورة علمية بعنوان " حفظ المتون العلمية وشروحاتها " وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش.وتهدف الدورة التي يقدمها الدكتور زيد بن علي مهارش، إلى تشجيع طلبة العلم والدعاة على استثمار أوقاتهم في العلم النافع وإكسابهم مهارات التحصيل العلمي وتمكينهم من أدواته.وتأتي الدورة ضمن المناشط التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //22:03ت م0184