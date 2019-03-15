جيزان 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واستنطلق غداً فعاليات برنامج واعد جازان الأول الذي تنظمه جمعية "أمل" للتوعية بأضرار القات بمنطقة جازان، وذلك على الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أيام و يستهدف تدريب أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة بالصفوف العليا بالمرحلة الابتداىية لتعزيز القيم الإيجابية، واكتشاف المواهب وصقلها وتحفيزها، من خلال حزمة من الفعاليات المسرحية والبرامج التفاعلية ومعرض متخصص يتكون من أربعة مسارات هي " أرسم حلمي ، وأنمي قدرتي ، وأمارس تخصصي ، واختار مهنتي " إلى جانب المسابقات التنافسية التي تشمل مسابقة عندليب وفكرة إبداعية وكاتب ورسام وفوتغراف ومتحدث واعد " .و يتضمن كذلك مسابقات رياضية في كرة القدم واختراق الضاحية لأشبال جازان ، حيث وُضِعَتْ جوائز مالية كبيرة للفائزين والمدارس الأكثر تفاعلا مع البرامج.// انتهى //22:05ت م0185