الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسانتهت مواجهة الاتفاق والشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة ال24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وجاء هدف الشباب عن طريق مهاجمه ابو بكر تراولي في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول تمكن إبراهيم محنشي من تسجيل هدف التعادل لفريقه الاتفاق ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الاتفاق رصيده الى 29 نقطة في المرتبة التاسعة ، في المقابل حافظ الشباب على المركز الثالث ويصل للنقطة 44.// انتهى //22:12ت م0186