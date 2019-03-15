بريدة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسحصلت جامعة القصيم على المركز الثاني في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية الأول، الذي أقيم بجامعة الملك خالد على مدى خمسة أيام، واختتم فعالياته يوم أمس الخميس، تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبمشاركة أكثر من ٢٣٥ طالباً، من 16 جامعة تنافسوا في عشرين مجالاً متنوعاً ، حيث توج معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السُلمي الفائزين في كافة المجالات.ونجح المشاركون من جامعة القصيم في الفوز في عدة مجالات، حيث حصل عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز من كلية الشريعة على المركز الأول في مجال السنة النبوية، فيما حصل فيصل بن مرزوق المجنوني من كلية اللغة العربية على المركز الثاني في الشعر النبطي، وفي مجال القرآن الكريم، فاز الطالب محمد الخضيري من كلية الشريعة بالمركز الرابع، وفي مجال الشعر الفصيح حقق الطالب عاصم الحنيشل، من كلية الشريعة المركز الرابع، فيما حصل عبدالكريم السعوي من كلية الشريعة على المركز الخامس في السيرة النبوية.أما في مجال الإلقاء فقد حقق يوسف بن سليمان الحميد من كلية الصيدلة المركز الخامس، فيما توج صالح حامد موسى من كلية الطب بالمركز الثالث في مجال المساجلة الشعرية، وفي مجال اشرح فاز عيد بن عايد العتيبي من كلية طب الأسنان بالمركز الثالث، كما توج عادل بن ماجد البهدل من كلية المجتمع الفائز بالمركز الثالث في مجال المسرح لك ( المونودراما)، أما في مجال الرسم الكاريكاتوري فقد فاز بالمركز الثالث خالد سليمان السعدون، وفي مجال الفن الرقمي توج فواز رابح الحربي بالمركز الثالث .// انتهى //22:29ت م0189