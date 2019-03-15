الطائف 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأطلق مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس يرافقه عدد من المساعدين ومدراء المستشفيات اليوم فعالية المشي تزامنا مع حمله تطلقها وزارة الصحة في مختلف المناطق تحت شعار امش30 .واستهدفت الحملة جميع فئات المجتمع لرفع الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المشاركين حول أهمية المشي وتأثير الإيجابي على الصحة.وتضمنت الفعالية أركاناً توعوية ونقاطاُ صحية للكشف عن (السكري، الضغط، محيط الخصر، الطول، الوزن، كتلة الجسم) تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء واخصائيين تغذية وتمارين رياضية.يذكر أن الحملة شارك بها اكثر من ألفين مشارك من الرجال والنساء والأطفال وتحت اشراف وتنظيم من إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بالطائف وبالتعاون مع مشاه الطائف رجالاً ونساءً وبمشاركة إدارة،الطواري، والتغذية، والأمن والسلامة بصحة الطائف وكلاً من مستشفى الملك فيصل، والصحة النفسية، وقيا ، والخرمه ، وظلم، وأم الدوم، وميسانوقطع المشاركين مسافة 3 كيلو مترات وزعت خلالها أرقام سحوبات على 60 جائزة رياضية مقدمة من هيئة الرياضة .// انتهى //22:31ت م0190