أبو ظبي 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسشارك رياضيون ومتطوعون من أنحاء المملكة العربية السعودية في حفل الافتتاح الضخم للأولمبياد الخاص " الألعاب العالمية 2019 " الذي أقيم أمس على ملعب مدينة زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.ويعد الفريق السعودي الذي يضم خمسين رياضياً الأكبر في تاريخ مشاركة المملكة بهذا الحدث،وتقدم الوفد، الذي يضم رياضيين من ثماني محافظات من المملكة العربية السعودية، لمى نور المشاركة في منافسات ألعاب القوى التي تبلغ من العمر 20 عاماً، وناصر الدوسري، الذي ينافس في رفع الأثقال والذي يبلغ من العمر 22 عاماً.ويمثل المملكة العربية السعودية في الأولمبياد الخاص 21 لاعبة و29 لاعباً - يشاركون في 9 ألعاب رياضية تشمل كرة السلة، والبوتشي، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والتزلج، والسباحة، والترياثلون، وتنس الطاولة، والبولينج .وكان 200 متطوع وطبيب وفرداً من عائلات الرياضيين ضمن الوفد السعودي إلى الأولمبياد الخاص الذي يشارك فيه أكثر من 7,500 رياضي من 200 دولةً حول العالم.وفي هذا السياق، قال ناصر الدوسري: "أشعر بفرحة تغمرني في هذه اللحظة. حفل الافتتاح كان مبهراً، وتتملكني مشاعر الفخر لتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا الحدث العالمي الضخم. إنني متشوق للغاية لبدء المنافسات الرياضية والفوز بها."وسيشرف الوفد الرسمي والمتطوعون على البعثة الرياضية التي تمثل المملكة في هذا الحدث الرياضي العالمي، وسيقدم الدعم الفني لهم خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة خلال الألعاب العالمية بما في ذلك توفير الفحوصات الطبية للرياضيين من مختلف الدول، والمشاركة في برامج التواصل المجتمعية والأنشطة الخاصة للرياضيين.وبهذه المناسبة، قالت مساعد رئيس وفد المملكة إلى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الدكتورة هايدي علاء الدين العسكري، : "يعد الأولمبياد الخاص أكثر من مجرد حدث رياضي عالمي، فهو بالنسبة للرياضيين المشاركين لحظة مهمة لتكريم قدراتهـم وإنجازاتهم، ومنطلقاً لتحقيق المزيد من الاستقلالية وبلوغ أقصى إمكاناتهم في جميع جوانب الحياة.ويهدف برنامج الأنشطة المرافق للمنافسات إلى الاستفادة قدر الإمكان من هذه التجربة، وإحداث فرق حقيقي ملموس في حياة الرياضيين".وعقب انتهاء الألعاب العالمية، سيواصل الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص دعم الرياضيين عبر منظومة شاملة من البرامج التي تشمل تدريبات الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية والرعاية الصحية وغيرها.// انتهى //22:45ت م0192