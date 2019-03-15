الأحساء 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسانطلقت أمس فعالية بطولة "نزال الأبطال ‪FISE‬"، وبرنامج وستيلت ووك (المشي على الركائز) ضمن فعاليات موسم الشرقية ٢٠١٩ التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه تحت شعار (الشرقية ثقافة وطاقة)، بحضور جماهيري فاق 15 ألف زائر، وذلك على قمة منتزه جبل الشعبة بالأحساء.ويعد "نزال الأبطال"، إحدى الجولات العالمية التي تجمع أفضل المؤديين الرياضيين المحترفين عالمياً فــي بطولات ركــوب الدراجـات علـى الجبال والتزلج فـي الماء.وتتضمن الفعالية التزلج بالعجلات، والدراجات الهوائية الاستعراضية، والدراجات الهوائية، ولوح التزلج، والباركور ، والتزلج على الماء.كما قام المشاركون في برنامج ستيلت ووك (المشي على الركائز) استخدام الأعمدة والركائز في عروضهم، والتجول بين الجماهير عبر تناغم أصوات الطبول والموسيقى.//انتهى//22:47ت م0193