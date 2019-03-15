عام / باكستان تعلن عن إصابة أربعة وفقدان خمسة من مواطنيها في هجوم نيوزلندا
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
إسلام آباد 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
أعلنت باكستان عن إصابة أربعة من مواطنيها وفقدان خمسة آخرين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم جراء إطلاق النار في المسجدين.
وأضاف أنه يجري التحقق من هويات المفقودين مع السلطات المحلية في نيوزلندا.
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