إسلام آباد 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأعلنت باكستان عن إصابة أربعة من مواطنيها وفقدان خمسة آخرين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم جراء إطلاق النار في المسجدين.وأضاف أنه يجري التحقق من هويات المفقودين مع السلطات المحلية في نيوزلندا.// انتهى //22:50ت م0194