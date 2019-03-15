رام الله 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بلعين بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى وصولهم إلى الجدار العنصري المقام على أراضي القرية مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى الى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق .//انتهى //22:50ت م0195