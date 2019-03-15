الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسوقع اليوم عدد كبير من المؤلفين اصداراتهم علي منصات معرض الرياض الدولي للكتاب حيث بلغ عدد المؤلفين 14 مؤلفا ، فيما بلغ عدد المؤلفات 13 مؤلفة تنوعت اصداراتهم مابين الروايات والقصص والكتب .واشار المؤلف سليمان علي الباهلي إلى أن كتابة الذي يحمل عنوان " اجنحة مزدهرة " دعوة للتحليق بك في نظرة أعمق للتعرف علي نفسك أكثر ، وما يجب عليك فعلة والحفاظ علية ، أو التخلص منة ،ومن ثم ترى نفسك في الحياة لتتطور وتنمو وتزدهر أكثر بشكل إيجابي ، كما تحدث المؤلف صالح عبدالله المسلم عن مؤلفة ( في فمي ماء ) واشار ان الكتاب استغرق اربع سنوات من التنقيح وهو يتحدث عن النقلة النوعية الاجتماعية والثقافية في المملكة ،كما يتحدث عن التغير الذي تشهده الان .وشهدت المنصة رقم 1 توقيع أصغر مؤلف لمتعب عبد العزيز الحضيف الذي وقع كتابة تحت عنوان " صورة وحلم " ، فيما عبرت المؤلفات عن سعادتهن بتوقيع مؤلفاتهن ، موجهات الشكر لوزارة الاعلام علي تسهيل ظهور مؤلفاتهن في معرض الرياض الدولي للكتاب .// انتهي //22:54ت م0196