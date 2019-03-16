سكاكا 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على الدور الذي تقوم به لجان إصلاح ذات البين ومساعيهم المتكررة والناجحة في كثير من القضايا التي تردهم.وأشار سموه في القرار الذي أصدره لإعادة هيكلة وتشكيل لجنة إصلاح ذات البين إلى أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وحرصهما على أن يكون المجتمع السعودي مجتمعاً مترابطاً ومتحاباً .وقد جاء في القرار الذي أصدره سموه بإعادة هيكلة اللجنة بأربعة دوائر وإعادة تشكيل الأعضاء، على أن تكون أعمال اللجنة تحت إشراف مكتب سموه وفق ما يلي : الدائرة ‏الأولى قضايا العفو، ‏والدائرة الثانية القضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية، والدائرة الثالثة قضايا رعاية الفتيات، ‏والدائرة الرابعة القضايا النسائية.‏وقد ضمت الدائرة الأولى " دائرة العفو" كلا من حمد بن حواس العوذة، ‏علي بن سعود المويشير، ‏حماد بن سعود النصير، ‏عيسى بن إبراهيم الدريويش ، فيما ضمت الدائرة الرابعة " دائرة القضايا النسائية" كلا من، ‏الدكتورة مها بنت عفات الدرزي، ‏ولطيفة بنت عبد الله العلي، و‏منى بنت عبد المحسن الشايع، ‏ومنسقة للدوائر النسائية واجد بنت قياض الرويلي .ولفت القرار إلى استكمال باقي أعضاء اللجنة في الدائرتين الثانية والثالثة لاحقاً .وأكد الأمير فيصل بن نواف في القرار على مكانة الصلح في الشرع ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .//انتهى//00:27ت م0201