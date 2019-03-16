جيزان 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل ،اليوم ، انطلاق فعالية رياضة المشي " امش 30 ", التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بحضورمساعد مدير عام صحة جازان للموارد البشرية حافظ معجمي ، وذلك في الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .وتأتي الفعالية تزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التي أطلقتها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت عنوان " امش 30 "وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض, وتحسين الصحة من خلال دعوة أفراد المجتمع للنزول إلى الممشى وممارسة رياضة المشي, وتحفيزهم على اكتساب السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية ، ورفع نسبة ممارسي رياضة المشي في المملكة، التي تُعد ضمن أهداف رؤية ٢٠٣٠ في المجال الصحي.ويشارك في الحملة العديد من الإدارات الحكومية بالمنطقة في هذه الفعالية ، كما يشارك أطباء، ومثقفون صحيون، وأخصائيو تغذية، وأخصائيون رياضيون، وممرضون، وفرق طوارئ، والمعلمون والطلاب وغيرهم.ويصاحب الحملة فعاليات رياضية وصحية وتثقيفية واجتماعية، تشمل استشارات صحية ونفسية ورياضية تحت إشراف فرق طبية.// انتهى //00:31ت م0204